Medio Oriente: Biden, non credo ci sia Israele dietro bombardamento ospedale di Gaza

- Gli Stati Uniti sono “profondamente rattristati” per l’esplosione che ha colpito ieri l’ospedale Al Alhi di Gaza, ma non credono che a provocarla sia stato Israele. Lo ha detto il presidente Joe Biden nelle dichiarazioni alla stampa prima del suo incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Sulla base di quello che ho potuto vedere, credo che i responsabili siano stati altri, non voi, ma c’è molta gente che non ne è convinta e quindi abbiamo molto lavoro da fare”, ha affermato Biden rivolgendosi a Netanyahu nel suo primo giorno di visita in Israele. Il presidente Usa ha ricordato che lo Stato ebraico “ha dei valori, come gli Stati Uniti e le altre democrazie”, e ha elogiato “il coraggio e l’impegno incredibile del popolo israeliano”. Dall’altra parte, Biden ha sottolineato “le malvagità e le atrocità” commesse dal gruppo islamista palestinese Hamas, che lo scorso 7 ottobre “ha massacrato più di 1.300 persone, tra cui 31 cittadini statunitensi”, e preso in ostaggio “decine di persone, inclusi bambini”. Azioni tali, ha osservato il capo della Casa Bianca, da far sembrare “lo Stato islamico più razionale” di Hamas. Il messaggio della visita, ha chiarito Biden, è che gli Stati Uniti “sono con Israele”, che “deve avere tutto ciò che occorre per difendersi”, e condividono “la sofferenza e la preoccupazione” dello Stato ebraico. (Res)