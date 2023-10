Serbia: Partito libertà e giustizia (Ssp), favorevoli a lista comune di opposizione per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito libertà e giustizia (Ssp) ha comunicato di essere favorevole a una lista elettorale comune che raccolga tutte le forze di opposizione in Serbia in vista delle prossime elezioni parlamentari del 17 dicembre. Lo ha comunicato la presidenza della stessa formazione politica, secondo cui dopo gli ultimi studi e sondaggi effettuati si è giunti alla conclusione che una lista elettorale unica "è il modello migliore per la partecipazione dell'opposizione alle elezioni di dicembre". Nel comunicato si evidenzia come il partito sin dalla sua fondazione abbia sostenuto l'unità dell'opposizione, subordinando interessi personali alla necessità di "cambiare un governo dannoso" e si sottolinea come la questione del mandato per il Ssp "sia periferica". "La nostra non sarà solo una lista contro il governo del presidente Aleksandar Vucic, ma una lista per una Serbia europea, stabile e sicura", conclude il comunicato. (Seb)