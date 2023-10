Roma: Ciucci (Ance Acer), su Pnrr avviato 8 per cento cantieri, 45 per cento su Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma per quanto riguarda i cantieri previsti per gli interventi del Pnrr "circa l'8 per cento è in esecuzione" mentre per quanto riguarda quelli del Giubileo il dato "ammonta al 45 per cento di interventi materialmente avviati". Lo ha spiegato il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera". Sui cantieri giubilari e del Pnrr "a settembre scorso secondo il nostro Osservatorio siamo a 682 interventi del Pnrr, un 14 per cento in più rispetto a luglio per un importo finanziato di circa 1,4 miliardi. Quasi il 30 per cento degli interventi è in fase di progettazione, poco meno del 38 per cento è in fase di affidamento, circa l'8 per cento è in esecuzione - ha spiegato -. Per quanto riguarda le opere giubilari previste dal primo decreto, su 1,3 miliardi (escluse le opere di Caput Mundi) il dato, tratto dall'ultima rilevazione della commissione governativa, ammonta al 45 per cento di interventi materialmente avviati". (Rer)