Cina: economia supera previsioni degli analisti e cresce del 4,9 per cento nel terzo trimestre

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Cina è cresciuto del 4,9 per cento su base annua nel terzo trimestre, superando il 4,4 per cento previsto dagli economisti ma rallentando rispetto all'incremento del 6,3 per cento registrato nel secondo trimestre. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Su base trimestrale, l'economia cinese è cresciuta dell'1,3 per cento nel periodo di riferimento, accelerando rispetto allo 0,5 per cento del secondo trimestre e ponendosi al di sopra dell'un per cento atteso dagli analisti. La Cina punta a raggiungere una crescita del 5 per cento nel 2023. “Ci concentreremo sugli stimoli alla domanda interna, sul consolidamento delle entità del mercato e sull’attuazione delle politiche già pubblicate per raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico prefissati", ha dichiarato oggi il vicedirettore dell'ufficio, Sheng Laiyun. A causa della bassa base di confronto del 2022, ha aggiunto, la Cina deve conseguire una crescita annua del 4,4 per cento nel quarto trimestre per non mancare l'obiettivo relativo al 2023. (Cip)