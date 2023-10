Abruzzo: giunta regionale approva proposta di legge su nuova rete ospedaliera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la trasmissione della proposta di legge al Consiglio – aggiunge l'assessore – si avvia a conclusione un processo che per anni ci ha visto portare avanti un confronto serrato, dai toni a volte anche aspri, con i ministeri affiancanti per far valere le ragioni di una Regione nella quale, per ovvi motivi legati alla orografia e alla distribuzione della popolazione, non potevano essere applicati pedissequamente gli stessi parametri del DM70 previsti per il territorio del Comune di Milano. Una discussione che ha trovato un ascolto disponibile da parte dei tavoli romani e che ha aperto una riflessione su un sistema di classificazione che, se non adeguatamente integrato, rischia di penalizzare le regioni più piccole del Paese, con conseguenze sull'assistenza sanitaria ai cittadini", conclude. (Rin)