Regno Unito: governo rivaluta aumenti pensioni statali

- Il governo del Regno Unito sta rivedendo l'aumento della pensione statale di base previsto per il prossimo anno, che potrebbe portare il ministero delle Finanze a risparmiare sino a 2 miliardi di sterline (2,3 miliardi di euro) all'anno. Secondo il meccanismo del "triplo blocco", gli ultimi dati sugli aumenti delle retribuzioni dovrebbero essere utilizzati per calcolare l'aumento della pensione statale per il prossimo anno, che dovrebbe aumentare in linea con il valore più alto tra crescita salariale media e inflazione. Tuttavia, fonti governative hanno affermato che gli ultimi dati non rappresentano accuratamente la crescita salariale in termini reali nell'economia perché includono pagamenti una tantum ai dipendenti pubblici. Di conseguenza, il ministro del Lavoro e delle Pensioni, Mel Stride, sta riesaminando il meccanismo del "triplo blocco" prima di un annuncio che avverrà nella dichiarazione autunnale del mese successivo. Secondo il quotidiano "The Times", il governo potrebbe optare per il tasso di aumento più basso, dichiarando che non sarebbe "sensato" includere i bonus del settore pubblico negli aumenti delle pensioni statali. (Rel)