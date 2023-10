Imprese: scaduto periodo di grazia per la cinese Country Garden, società a rischio default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il periodo di grazia di 30 giorni concesso al colosso dell'immobiliare cinese Country Garden per effettuare il pagamento di una cedola di 15 milioni di dollari è scaduto oggi. Lo riporta il portale "Hong Kong Economic Times", precisando che sinora non vi sono notizie di pagamenti effettuati a beneficio degli obbligazionisti. Il mancato pagamento di questa tranche è destinato a innescare il default sull'intero debito offshore di Country Garden e default incrociati in altre obbligazioni, come da prassi nei contratti obbligazionari. Il mancato pagamento è probabile, dal momento Country Garden ha avvertito la scorsa settimana di non poter soddisfare gli obblighi di servizio del suo debito offshore. Country Garden ha già mancato altri pagamenti nelle ultime settimane, senza però giungere sinora alla scadenza del periodo di grazia di 30 giorni. Con quasi 11 miliardi di dollari di obbligazioni offshore e 6 miliardi di dollari di prestiti, una insolvenza da parte di Country Garden innescherebbe una delle più grandi ristrutturazioni del debito aziendale mai avvenute in Cina. Country Garden ha già nominato Houlihan Lokey, China International Capital Corporation (Cicc) e lo studio legale Sidley Austin come consulenti per esaminare la sua struttura patrimoniale e la posizione di liquidità e formulare una soluzione "olistica" alla crisi. (Res)