Cina-Uzbekistan: colloquio Xi-Mirziyoyev, focus su commercio e investimenti

- Cina e Uzbekistan dovrebbero continuare a sostenersi a vicenda, promuovere la cooperazione in settori chiave e attuare piani di collaborazione a medio e lungo termine su commercio e investimenti. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine del colloquio avuto ieri a Pechino con l'omologo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, a margine del terzo forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Il presidente cinese ha espresso l'intenzione di espandere la cooperazione con il Paese centrasiatico soprattutto nel campo delle nuove energie, dell'innovazione, della riduzione della povertà e della formazione professionale, dicendosi pronto ad incrementare le importazioni di prodotti d'alta gamma. (Cip)