Cina: produzione energetica aumentata del 7,7 per cento a settembre

- La produzione di energia in Cina è aumentata del 7,7 per cento su base annua a settembre, attestandosi a quasi 745,6 miliardi di chilowattora. A quanto si apprende dai dati diramati oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), la produzione di energia idroelettrica ha registrato l'incremento più consistente (39,2 per cento su anno), seguita da quella solare (6,8 per cento), nucleare (6,7 per cento) e termica (2,3 per cento). In controtendenza la produzione di energia eolica, diminuita dell'1,6 per cento rispetto al 2022. Nei primi nove mesi del 2023, la produzione di energia elettrica in Cina è aumentata di 4,2 punti percentuali su base annua, attestandosi a circa 6,6 mila miliardi di chilowattora. (Cip)