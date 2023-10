Terni: Gdf sequestra oltre due mila piante di canapa e 18 chili di infiorescenze pronte per spaccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuti “sul campo”, i finanzieri hanno riscontrato l’esistenza della piantagione coltivata, e sono stati rinvenuti tutti gli attrezzi del mestiere utili alla coltivazione dello stupefacente, quali imponenti cisterne d’acqua, un impianto di irrigazione canalizzato per ogni filare, fertilizzanti, un atomizzatore a motore ed un gruppo elettrogeno per l’energia elettrica. Successivamente, gli investigatori hanno attenzionato un anonimo capannone, sito nelle campagne di Castel Giorgio, destinato dall’agricoltore allo stoccaggio per la successiva lavorazione dello stupefacente, nel cui interno vi erano veri e propri scaffali e ventilatori adibiti alla essiccazione della canapa grezza, oltre che una macchina per la triturazione del materiale erbaceo prodotto, destinati al confezionamento per la vendita. Quest’ultima veniva effettuata anche al dettaglio, sia in loco presso un punto vendita coincidente con la sede dell’azienda agricola, ma, soprattutto, via e-commerce mediante un sito internet riconducibile alla medesima azienda. (Rin)