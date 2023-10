Medio Oriente: Wang Yi a Guterres, Onu giochi ruolo di primo piano per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sostiene le Nazioni Unite affinché giochino un ruolo di primo piano nel raggiungimento del cessate il fuoco tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine del colloquio tenuto ieri a Pechino con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine del terzo forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). L'adozione della soluzione dei due Stati è l'unica strada per porre fine alle ostilità, ha detto il capo della diplomazia cinese, invitando le Nazioni Unite ad incentivare un tempestivo ritorno al tavolo negoziale. Durante il confronto, Wang e Guterres hanno convenuto di rinsaldare la cooperazione sud-sud e promuovere il miglioramento della governance globale. (Cip)