Moldova: Fmi annuncia nuovo accordo per stanziamento di 92 milioni di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità della Moldova hanno raggiunto un accordo a livello di esperti che consentirà al Paese di accedere a finanziamenti per circa 92 milioni di dollari. Pertanto, l'importo totale delle erogazioni effettuate nell'ambito dell'attuale programma ammonterà a circa 461,3 milioni di dollari. La delegazione dell'Fmi prevede una crescita economica del 2 per cento quest'anno, anche nel contesto della guerra in Ucraina. La decisione è stata annunciata dopo che, tra il 25 settembre e il 16 ottobre 2023, la missione dell'Fmi guidata da Clara Mira ha avuto colloqui a Chisinau con le autorità della Moldova. "Il programma viene portato avanti, in generale, entro i parametri concordati, nonostante alcune circostanze difficili. Le autorità hanno soddisfatto tutti i criteri quantitativi di prestazione fissati per la fine di giugno. L'attuazione delle riforme strutturali sta procedendo. Sono in corso i lavori per rafforzare ulteriormente il quadro di attività delle istituzioni anticorruzione, anche assegnando i poteri necessari alla Procura anticorruzione per indagare su tutti i casi di corruzione che coinvolgono funzionari di alto livello, nonché creando il Tribunale anticorruzione. La guerra in Ucraina continua a colpire l'economia della Moldova, anche se la diminuzione del tasso di crescita dell'inflazione e l'aumento della sicurezza energetica hanno portato ad un alleviamento della crisi che ha generato la crescita", ha affermato Mira (Rob)