- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEPresentazione alla città del restauro dello Gnomone della Meridiana, l'obelisco situato all'interno della villa comunale. Interviene il sindaco Gaetano Manfredi. Villa comunale, vialone centrale, a 250 metri da piazza della Repubblica - Napoli (ore 10).“Erasmus Welcome Day", evento di benvenuto della città di Napoli ai giovani studenti universitari provenienti dai paesi Ue ed extra Ue. Saranno presenti il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore, delle assessore ai Giovani, Chiara Marciani, al Turismo, Teresa Armato, e il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti. Sala dei Baroni, Maschio Angioino - Napoli (ore 10).REGIONEPresentazione del progetto “Libera espressione 'campo di impegno e formazione’" con otto detenuti della casa di reclusione di Aversa, promosso dall'associazione Libera contro le mafie e finanziato dal Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello. Il progetto punta a realizzare un percorso di avvicinamento e di accompagnamento in esperienze esterne, ai fini del reinserimento sociale in comunità dei giovani adulti detenuti del carcere di Aversa. Saranno presenti anche i detenuti che parteciperanno alle progettualità. Partecipano anche il presidente del Consiglio regionale della Campania Gnnaro Oliviero, la presidente della Commissione regionale delle Politiche sociali Bruna Fiola, il presidente della Fondazione Polis Don Tonino Palmese, la direttrice della Casa di Reclusione di Aversa Stella Scialpi. Sala Nassirya della sede del Consiglio regionale, Centro direzionale Is. F13 - Napoli (ore 10).VARIEConferenza stampa di presentazione del premio nazionale di giornalismo "Carmine Alboretti", prima edizione, in programma il 28 ottobre all'Auditorium del museo del Parco nazionale del Vesuvio. Sede Ordine giornalisti in via S. Maria a Cappella Vecchia, 8/B - Napoli (ore 11:00).(Ren)