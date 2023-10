Venezuela: Usa, Ue, Canada e Regno Unito salutano accordo politico tra governo e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Unione europea, Canada e Regno Unito salutano con favore l’accordo politico raggiunto ieri nelle Barbados tra governo e opposizione venezuelana. “Accogliamo con favore l’accordo politico raggiunto oggi alle Barbados. Questo accordo rappresenta un passo necessario nella continuazione di un processo di dialogo inclusivo e nel ripristino della democrazia in Venezuela”, recita un comunicato congiunto. “Sosteniamo un negoziato pacifico che porti a elezioni giuste e competitive e al ritorno alla stabilità economica e alla sicurezza. Continuiamo a chiedere il rilascio incondizionato di tutte le persone ingiustamente detenute, l’indipendenza del processo elettorale e delle istituzioni giudiziarie, la libertà di espressione, anche per i membri della stampa, e il rispetto dei diritti umani e politici”. (segue) (Was)