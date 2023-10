Venezuela: Usa, Ue, Canada e Regno Unito salutano accordo politico tra governo e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo dei due accordi siglati ieri nelle Barbados, le parti "riconoscono e rispettano il diritto di ogni attore politico a selezionare il proprio candidato" presidenziale "in modo libero e nel rispetto dei meccanismi interni, rispettando quanto stabilito nella Costituzione e nella legge". Dopo la firma, il presidente dell'Assemblea nazionale (An), nonché capo della delegazione governativa Jorge Rodriguez, ha voluto "rendere molto chiaro" che chi "è soggetto a inabilitazione amministrativa non potrà essere candidato". Per il rappresentante delle opposizioni al tavolo negoziale, Gerardo Blyde, l'accordo "segna la strada per cui gli inabilitati e i partiti politici possano recuperare i loro diritti in fretta". (segue) (Was)