Venezuela: Usa, Ue, Canada e Regno Unito salutano accordo politico tra governo e opposizione (3)

- L'accordo raggiunto non chiarisce se potranno candidarsi i principali leader anti-governativi. Un punto cruciale, considerato che la giustizia amministrativa ha privato Maria Corina Machado, principale aspirante a sfidante di Nicolas Maduro, del diritto all'elettorato passivo. Machado, che i sondaggi danno in chiaro vantaggio in vista delle primarie presidenziali di domenica 22 ottobre, è stata interdetta dalla magistratura contabile in ragione di una presunta irregolarità nella dichiarazione dei redditi. Decisione che riguarda altri potenziali candidati alla presidenza, fortemente criticata perché incostituzionale. Nella giornata di ieri, l'entourage del governo ha divulgato il pronunciamento con cui la Corte Costituzionale (Tribunal supremo de justicia, Tsj) aveva dichiarato "improponibile" il ricorso presentato contro la inabilitazione di Machado. L'accordo del 17 ottobre, inoltre stabilisce tra le altre cose una serie di "garanzie elettorali", come la proposta di tenere le elezioni nel secondo semestre del 2024, l'apertura a missioni di osservatori internazionali dell'Unione Europea, del panel di esperti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Unione Interamericana degli Organismi internazionali e del Centro Carter. (Was)