Cina-Cambogia: colloquio premier Li-Hun Manet, pronti a rafforzare cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a rafforzare la cooperazione strategica con la Cambogia e a far avanzare la costruzione dei progetti infrastrutturali nell'ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine di un incontro avuto ieri a Pechino con l'omologo cambogiano, Hun Manet, a margine del terzo forum per la cooperazione internazionale lungo la Bri. Tra i progetti cui Cina e Cambogia intendono dare priorità in futuro spiccano il corridoio di sviluppo industriale e il corridoio del riso e del pesce, oltre che diverse infrastrutture quali ferrovie, impianti di trattamento delle acque reflue e cavi in fibra ottica. (Cip)