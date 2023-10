Roma: Chevallard (Confcommercio), servono ristori per attività vicino cantiere piazza Pia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- A fronte dei lavori in corso a piazza Pia, tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano, il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, ha scritto una lettera indirizzata a una serie di amministratori, tra cui gli assessori capitolini competenti, per chiedere ristori per le attività che si trovano nei pressi dei cantieri. "Come già richiesto per tutti i lavori pubblici e per tutte le infrastrutture che impattano sulla città come la Termini-Vaticano-Aurelio, ribadiamo la necessità di istituire un sistema di ristori per le imprese colpite dai lavori, sul modello di quanto avvenuto a Milano in occasione di chiusure prolungate per lavori pubblici", è quanto si legge nella lettera pubblicata dal quotidiano "La Repubblica". "I ristori sono infatti essenziali - prosegue - per aiutare le imprese a coprire le perdite subite per i lunghi cantieri". Inoltre, il presidente di Confcommercio Roma sottolinea: "Con la riapertura di via della Conciliazione, si potrebbe sospendere la Ztl dal centro nelle fasce orarie più trafficate". Infine, i commercianti vorrebbero che venissero valutate "misure 'di mitigazione' per minimizzare l'impatto dei lavori sulle attività commerciali e sulla mobilità della zona" come ad esempio "soluzioni temporanee come percorsi alternativi per i pedoni e i veicoli o la promozione di eventi e iniziative per attrarre visitatori nella zona", conclude Chevallard.(Rer)