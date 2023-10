Medio Oriente: von der Leyen, Israele ha diritto di difendersi in rispetto del diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha il diritto all'autodifesa in linea con il diritto internazionale. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, in un dibattito sulla situazione in Medio Oriente. "Hamas è un'organizzazione terroristica e anche il popolo palestinese soffre di questo terrore. E noi dobbiamo sostenerli. Non c'è contraddizione nell'essere solidali con Israele e agire in base ai bisogni umanitari dei palestinesi", ha detto. "L'Europa sta al fianco di Israele in questo momento buio. Questo è il punto di partenza essenziale. E credo che fosse importante poter trasmettere di persona questo messaggio di solidarietà, in Israele, pochi giorni dopo l'attacco di Hamas", ha aggiunto. "Solo se riconosciamo il dolore di Israele e il suo diritto di difendersi, avremo la credibilità di dire che Israele dovrebbe reagire come una democrazia, in linea con il diritto umanitario internazionale", ha poi proseguito. "E questo è fondamentale proteggere le vite dei civili, anche e soprattutto nel bel mezzo di una guerra. Prima di tutto dobbiamo ascoltare, se vogliamo essere ascoltati", ha concluso von der Leyen. (Beb)