Medio Oriente: ambasciatrice Israele in Spagna, ora soluzione diplomatica non è sufficiente

- Per ora una soluzione diplomatica da parte di Israele non è sufficiente per rispondere al barbaro attacco del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha affermato l'ambasciatrice di Israele in Spagna, Rodica Rodian-Gordon, in un'intervista al quotidiano "20 Minutos", ammettendo il "grande dilemma" con la popolazione della Striscia. "La nostra lotta non è contro i civili, ma quell'area ha una delle popolazioni più dense del mondo e l'unico modo per non danneggiarla è che lascino Gaza, da nord a sud. Non è la soluzione ideale, ma in queste condizioni è la cosa migliore che possiamo fare", ha aggiunto la diplomatica. In merito alla richieste di Israele per permettere l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, Rodian-Gordon che una delle condizioni più importanti è il rilascio dei quasi 200 ostaggi civili da parte di Hamas. L'ambasciatrice ha poi respinto le accuse di violazione del diritto internazionale e umanitario nella risposta di Israele all'attacco subito. "Direi che è stato il contrario. Conosciamo da anni il diritto di guerra e il diritto umanitario. Tutte le nostre squadre hanno esperti in questo ambito e ci assicurano che rispettiamo il diritto internazionale. È un nostro obbligo come Stato democratico e lo stiamo facendo", ha evidenziato Roadian-Gordon (Spm)