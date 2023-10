Camera: oggi question time con i ministri Ciriani, Bernini, Schillaci e Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 18 ottobre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivola al ministro dell'Economia e delle finanze – sulle iniziative, anche di carattere normativo, volte a tutelare i risparmiatori in relazione alla recente vicenda del passaggio forzoso di clienti di Intesa Sanpaolo alla banca online Isybank (Foti – Fd'I). La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a contrastare l'abbandono scolastico e universitario e l'impoverimento educativo e culturale in territori quali quello di Caivano (Tassinari – FI-Ppe). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative per il potenziamento del sistema sanitario, con particolare riferimento alle strutture di emergenza, anche alla luce del fenomeno delle improprie e prolungate degenze presso i reparti di pronto soccorso (Gadda – A-IV-Re); sulle iniziative strutturali a favore del Servizio sanitario nazionale, anche salvaguardando il livello delle risorse finanziarie ad esso destinate, in linea con i Paesi del G7 e con la media dell'Unione europea (Quartini – M5s); sulle iniziative volte a riconoscere alle Regioni una maggiore flessibilità nella programmazione sanitaria, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Panizzut – Lega); sulle iniziative volte a superare le carenze di personale sanitario, al fine di garantire l'universalità e l'uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale (Zanella – Avs); sulle iniziative in materia di salute mentale, con particolare riferimento all'introduzione della figura dello psicologo di base (Lupi – NM(N-C-U-I)-M). Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a una interrogazione sulle iniziative urgenti volte alla ripresa del processo di pace in Medio Oriente e all'apertura immediata di corridoi umanitari per la salvaguardia dei civili a Gaza (Braga – Pd-Idp).(Com)