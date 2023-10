Roma: Metro C, nuova viabilità a piazza Venezia da sabato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio: la fermata 70038 in piazza Venezia sarà soppressa (per le linee 40-64-70-n8-n11-n70-n98-n716) e sostituita dalla vicina fermata 81964 in via del Plebiscito; al posto della fermata sotto palazzo Venezia ne sarà temporaneamente istituita una su via IV Novembre, prima di piazza Santi Apostoli, per le linee H-60-170-n8-n11-n716; le linee 51 e 85, provenendo da via del Corso e dirette a Fori Imperiali, da piazza Venezia devieranno per piazza San Marco, via di San Venanzio, Ara Coeli e di nuovo su piazza Venezia; sarà attivata la fermata 80610 Ara Coeli/Piazza Venezia per le linee 51 (e 51D nei festivi) e 85. (Com)