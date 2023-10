Milano: due soggetti indagati per peculato e frode nelle pubbliche forniture ad Assago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione ad una ordinanza di applicazionedella misura cautelare personale dell’obbligo di firma e reale del sequestro preventivo, emessa dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica, in relazione alla gestione degli affidamenti diretti per la gestione dei parcheggi del Comune di Assago (Ml), per ipotesi di reato di peculato e frode nelle pubbliche forniture. (Com)