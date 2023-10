Abruzzo: da consiglio regionale ok a legge su crediti incagliati e Superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato all'unanimità il progetto di legge "Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale". L'obiettivo del provvedimento è sbloccare i cosiddetti crediti 'incagliati', cioè le somme bloccate nei cassetti fiscali di committenti e imprese correlate agli interventi del decreto legge 34/2020 che ha istituito il cosiddetto "Superbonus 110 per cento". Nel riconoscere l'importanza strategica sotto il profilo ambientale, economico e occupazionale degli interventi di riqualificazione energetica oltre che che di miglioramento sismico del patrimonio edilizio, si intende promuovere la massima diffusione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale. La Regione Abruzzo e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi relativi al 'Superbonus' effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati in Abruzzo. L'esecutività della norma sarà garantita dalla Fira (Finanziaria Regionale Abruzzese), individuata come soggetto deputato al coordinamento e al supporto tecnico per l'attuazione della legge. (segue) (Gru)