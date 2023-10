Abruzzo: da consiglio regionale ok a legge su crediti incagliati e Superbonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge stabilisce criteri e condizioni per l'acquisto di crediti fiscali attraverso enti pubblici economici regionali e società partecipate, prevedendo che sia consentito nei limiti della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti. Il ricorso all'agevolazione è limitato per ciascun credito alla sola quota annuale immediatamente utilizzabile dal concessionario in compensazione mediante F24 nel corso della stessa annualità dell'acquisto. Si prevede, inoltre, che l'acquisto dei crediti d'imposta sia subordinato alla piena ed esclusiva titolarità del credito, all'incondizionata e libera disponibilità dello stesso ed alla mancata soggezione a pignoramenti, sequestri, pegno o altro gravame a favore di terzi. I crediti sono acquistati al miglior prezzo offerto dai soggetti cedenti, comunque non superiore al valore nominale del credito, l'acquisto dei crediti fiscali avviene in presenza di manleve e garanzie fornite all'ente o società cessionaria per tenerla indenne da qualsiasi rischio connesso all'impiego dei crediti oggetto di cessione, ai fini della compensazione fiscale e a favore dei soggetti cedenti che si impegnano a riprendere o incrementare gli acquisti dei crediti "bloccati" nei cassetti fiscali di committenti, professionisti e imprese operanti sul territorio regionale. (Gru)