Regno Unito: McCallum (Mi5), molta attenzione per possibili atti terroristici ispirati da Hamas

- L'Mi5 sta "prestando molta attenzione" agli islamisti nel Regno Unito nel timore che gli eventi in Medio Oriente possano ispirare atrocità terroristiche. È quanto ha dichiarato il direttore generale dell'Mi5, Ken McCallum, che ha avvertito che i radicalisti islamici, così come gli antisemiti e i neonazisti rappresentano una minaccia per la comunità ebraica in seguito agli "attacchi mostruosi" del movimento islamista palestinese Hamas. Come riporta la stampa britannica, i servizi segreti del Regno Unito hanno intensificato il loro monitoraggio delle informazioni d'intelligence a causa del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. McCallum ha affermato che gli "attacchi mostruosi" contro Israele potrebbero aumentare il rischio di atrocità terroristiche nel Regno Unito e ha sollevato preoccupazioni sulla minaccia proveniente dall'Iran. Il regime di Teheran, ha detto, rappresenta già una minaccia "particolarmente intensa", ma ora potrebbe "muoversi in nuove direzioni". "Chiaramente, gli eventi in Medio Oriente aumentano la possibilità che l'Iran possa decidere di muoversi in nuove direzioni. Non escluderei la possibilità che ciò possa includere il Regno Unito, ma stiamo già operando a un livello elevato di minaccia generata dall'Iran", ha concluso McCallum. (Rel)