Trasporto aereo: Air France nel 2026 lascerà Orly, esclusi i voli per la Corsica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air France nel 2026 lascerà l'aeroporto parigino di Orly, mantenendo solo il collegamento verso la Corsica, e raggrupperà le sue operazioni allo scalo Charles-de-Gaulle. Lo ha reso noto la compagnia, spiegando che la decisione è stata presa in seguito ad un "calo strutturale della domanda". In tutto saranno soppresse sei tratte: tre verso le destinazioni d'oltremare di Ponte-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de la Reunion e altre tre in direzione di Tolosa, Marsiglia e Nizza.(Frp)