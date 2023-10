Roma: Aureli (Dg Arpa), nessuna richiesta da Comune o Regione su Ztl verde, tempi stretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Ztl verde di Roma "al momento non siamo stati convocati per valutare le proposte del Comune di Roma. In effetti, visto che le misure scattano il primo novembre è un pochino tardi, non sono analisi che si fanno in una giornata". Lo ha spiegato il direttore generale dell'Agenzia regionale di protezione ambientale, Tommaso Aureli, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Tempo". "Formalmente non ci è stato trasmesso nulla e la Regione non ci ha ancora richiesto di intervenire", ha aggiunto. Il parere di Arpa Lazio "in questo caso non è obbligatorio ma è prassi che venga richiesto. Anche perché Arpa è un'agenzia indipendente", ha concluso Aureli.(Rer)