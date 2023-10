Sardegna: criteri per assunzioni Forestas, se ne occupano le commissioni Autonomia e Governo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore dell’Ambiente Marco Porcu ha illustrato davanti alle commissioni Autonomia e Governo del territorio in seduta congiunta le linee generali del Piano triennale di assunzioni dell’Agenzia Forestas. Nella sua esposizione, Porcu ha ricordato che il Piano è il frutto di un lungo lavoro che ha visto coinvolti le commissioni e lo stesso Consiglio regionale, gli assessorati competenti, i sindacati, le organizzazioni rappresentative dei Comuni e, per la parte giuridica e previdenziale, l’Inps ed il Ministero del Lavoro. Il risultato, ha affermato, è una proposta equilibrata e razionale che ha lo scopo di assicurare all’Agenzia un organico adeguato ai suoi compiti, attraverso un incisivo ricambio generazionale ed una migliore qualificazione del personale.Per quanto riguarda la formazione della graduatoria relativa agli operai sarà predisposta in base all’Isee dei candidati ed all’età anagrafica, secondo una “griglia” di punteggi. All’Isee pari o superiore a 25.000 euro saranno attribuiti zero punti; per l’Isee pari o inferiore a 1000 euro saranno attribuiti 36 punti (il punteggio massimo); per l’Isee superiore a 1000 euro ed inferiore a 25.000 saranno progressivamente sottratte frazioni di punto per ogni euro superiore a 1000. (segue) (Rsc)