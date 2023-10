Sardegna: criteri per assunzioni Forestas, se ne occupano le commissioni Autonomia e Governo territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’età anagrafica, invece, ai fini dell’assegnazione del punteggio sarà suddivisa in 4 “fasce”: da 18 a 35 anni (64 punti); dai 30 ai 40 anni sarà sottratto un punto per ogni anno di età superiore ai 35; dai 41 ai 49 anni verranno sottratti 2.9 punti per ogni anno di età superiore ai 40; in caso di età superiore ai 50 verranno sottratti 5 punti per ogni anno di età superiore ai 50. I candidati potranno presentare domanda attraverso un’apposita procedura informatica ed essere in possesso della qualifica richiesta per la selezione o di un idoneo “attestato di qualifica” o “certificato di competenza” rilasciato dalla Regione in base alla legge 13 del 2013. Le assunzioni programmate nel triennio saranno complessivamente 635: 450 nel 2023, 120 nel 2024 e 65 nel 2025. Nel dibattito hanno preso la parole i consiglieri regionali Daniele Cocco (Aev), Giovanni Satta (Psd’Az), Giovanni Antonio Satta (Misto), Salvatore Corrias e Roberto Deriu (Pd), Fausto Piga ed Ignazio Tatti (Fdi). (Rsc)