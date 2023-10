Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ai giornalisti della sede di Milano di Agenzia Nova va il ringraziamento mio e dell’istituzione regionale per l’attenzione con cui seguono ogni giorno l’attività del Consiglio" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa "Ambiente e democrazia - Le urgenze del territorio" con Marco Cappato.Space for You, via Mauri 22, Monza (ore 10:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione del palinsesto "Callas 100", un programma di iniziative diffuse, coordinate dal Comune di Milano in collaborazione con Teatro alla Scala, Gallerie d'Italia e Piccolo Teatro di Milano, realizzate in occasione del centenario della nascita del grande soprano.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 11)L'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi coordina la seconda giornata del Forum della "Rigenerazione urbana - per una città equa, prossima, bella e sostenibile", dedicato alla revisione del Piano di Governo del Territorio con incontri, talk e dibattiti in diversi luoghi della città. Intervengono, tra gli altri, l'assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi, l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Nicola Giorgio Bertolé.Mudec, via Tortona 56 (ore 14)REGIONEIl presidente Attilio Fontana è presente all'ospedale San Carlo di Milano, all'inaugurazione del nuovo "Angiografo Fisso Biplano", apparecchiatura altamente tecnologica per la lotta all'ictus e all'aneurisma cerebrale.Ospedale San Carlo, via Pio II, 3 (ore 9:30)L'assessore ai trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente partecipa a un incontro su mobilità, trasporto pubblico e scolastico.Green House, via A. Locatelli, 111 - Zogno/BG (ore 10)L'assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, prende parte all'inaugurazione del laboratorio di chimica dell'Università di Brescia.Università, edificio di Medicina, Viale Europa, 11, Brescia (ore 10:45)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei 9 progetti di Ats Insubria (5 sul territorio di Varese e 4 su quello di Como) per la prevenzione e il contrasto al disagio minorile.Ats Insubria padiglione Biffi, via O. Rossi, 9 Varese (ore 11)Il presidente Attilio Fontana interviene all'inaugurazione di tre reparti di degenza destinati alla Prima Clinica Ortopedica, alla Chirurgia dell'anca displasica e alla Clinica Santa Sofia dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO.Presidio Ospedaliero Gaetano Pini, via Pini 9 Monoblocco B (ore 11)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi partecipa alla premiazione delle classi partecipanti al concorso "Territorio: una scuola a cielo aperto", l'annuale contest per gli istituti di ogni ordine e grado che hanno effettuato almeno un'uscita didattica in un'area protetta.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11:30)Il presidente Attilio Fontana con gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro), intervengono al ringraziamento dei volontari del soccorso sanitario della Provincia di BresciaPalazzo Lombardia, Belvedere Berlusconi, ingresso N1, 39° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 15)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, apre l'incontro pubblico organizzato da Fondazione Onda sul tumore al seno metastatico.Palazzo Pirelli, auditorium "Gaber" piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 18:15)VARIEEvento "Your Next Milano", per promuovere un'occasione di confronto sulla città e sulle sue performance a livello internazionale. Intervengono Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda e Elio Franzini, Rettore Università degli Studi di Milano.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 11)Evento "Intelligenza Artificiale al Servizio delle Imprese" organizzato da Asseprim.Confcommercio Milano, Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 14)Inaugurazione Design Philology 1963 2023 - Design Convivio. Un archivio digitale dedicato alla storia dell'insegnamento e della ricerca in design al Politecnico di Milano.Politecnico di Milano, aula magna, Piazza Leonardo da Vinci 32 (ore 14)Cerimonia di premiazione per il Premio Anzalone, che, assegna un riconoscimento a medici o odontoiatri o a istituzioni medico sanitaria.Chiesa di Santa Maria degli Angeli, p.zza Sant'Angelo 2 (ore 18)Il leader di Azione, Carlo Calenda, partecipa a un evento dal titolo "Nucleare? Sì grazie. Per una transizione energetica realmente sostenibile". Insieme a lui, intervengono Giuseppe Zollino, responsabile rnergia di Azione, Ezio Palmisani, CEO di Duferco, Rosa Filippini, Direttrice di Astrolabio e Gianluca Polo, manager nel settore energetico.Teatro Menotti, via Menotti 11 (ore 19)(Rem)