Medio Oriente: von der Leyen, Ue sempre più grande donatore Territori palestinesi e non cambierà

- L'Ue è sempre stata il più grande donatore dei territori palestinesi. E questo non cambierà. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo di strasburgo, in un dibattito sulla situazione in Medio Oriente. "L'Europa sarà sempre dalla parte dell'umanità e dei diritti umani. Gli aiuti umanitari devono raggiungere con urgenza i palestinesi. Ecco perché abbiamo deciso di triplicare immediatamente i nostri aiuti umanitari ai civili di Gaza e abbiamo lanciato un ponte aereo umanitario dell'Ue in Egitto, per portare rifornimenti salvavita alle organizzazioni umanitarie presenti a Gaza. I primi due voli sono partiranno già questa settimana questa settimana. Abbiamo schierato il nostro personale, e stiamo lavorando con le agenzie delle Nazioni Unite per garantire che tali aiuti raggiungano i bisognosi", ha detto. "L'Unione europea è sempre stata il più grande donatore internazionale in Palestina e questo non cambierà", ha poi aggiunto. "Ma con l'evolversi della situazione, è altresì essenziale rivedere con urgenza e attenzione la nostra assistenza finanziaria per la Palestina. I finanziamenti dell'Ue non sono mai andati ad Hamas o a qualsiasi entità terroristica. E non succederà mai. Cosa ha fatto Hamas non ha niente a che fare con le legittime aspirazioni del popolo palestinese", ha concluso von der Leyen. (Beb)