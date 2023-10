Medio Oriente: von der Leyen, instabilità può essere contenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Hamas hanno importanti implicazioni geopolitiche. "Sappiamo che rischiano di incidere lo storico riavvicinamento tra Israele e i suoi vicini arabi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, in un dibattito sulla situazione in Medio Oriente. "Ma non c'è nulla di inevitabile in questo. L'instabilità può essere contenuta. Il dialogo tra Israele e i suoi vicini può e deve continuare. Questo tempo di guerra deve essere anche un tempo di incessante diplomazia. Un momento per impegnarsi ancora di più con Israele e con altri paesi nella regione", ha aggiunto. "Recentemente ho parlato con diversi leader arabi, compreso il Re di Giordania, il presidente degli Emirati Arabi Uniti nonché presidente dell'Egitto. Tutti erano molto chiari sull'importanza dei nostri finanziamenti", ha concluso von der Leyen. (Beb)