Portogallo: nel 2022 aumento delinquenza giovanile nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza nelle scuole è aumentata in modo significativo lo scorso anno rispetto al 2021, registrando le cifre più alte degli ultimi sei anni in indicatori come la delinquenza giovanile e i reati di gruppo. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dall'ultimo rapporto stilato dalla Polizia nazionale portoghese, nell'anno scolastico 2021/2022 si sono verificati 6.067 incidenti nell'ambiente scolastico (in particolare reati contro l'integrità fisica, minacce, furti, reati sessuali o uso di armi), 1.573 in più rispetto all'anno precedente. D'altra parte, tra gli indicatori relativi alla violenza nelle scuole, l'aumento principale è stato quello della delinquenza minorile, che è cresciuta di oltre il 51 per cento in un solo anno. Allo stesso modo, il numero di giovani detenuti è aumentato leggermente da 149 a 170, con 62 minori di età compresa tra 16 e 18 anni e il resto di 19 o 20 anni. (Spm)