Ucraina: ambasciatore russo negli Usa, sbagliato inviare missili Atacms a Kiev

- L'amministrazione statunitense ha commesso "un grave errore" fornendo i missili Atacms all'Ucraina. Lo ha sostenuto l'ambasciatore russo a Washington, Anatolij Antonov. "Le conseguenze di questa mossa, che è stata volutamente nascosta al pubblico, saranno le più gravi. Washington conduce costantemente la linea per il completo collasso delle relazioni bilaterali", ha detto il diplomatico, le cui dichiarazioni sono state pubblicate sul canale Telegram dell'ambasciata russa negli Stati Uniti. Antonov ha inoltre osservato che l'amministrazione statunitense è stata ripetutamente messa in guardia dai passi pericolosi come questo. "Gli Stati Uniti continuano a spingere la Nato e la Russia verso uno scontro diretto", ha sottolineato l'ambasciatore. "La promozione e l'incoraggiamento da parte dell'amministrazione statunitense degli eccessi del regime di (presidente ucraino Volodymyr) Zelensky rendono gli Stati Uniti un complice diretto dei suoi crimini. Kiev utilizza intenzionalmente forniture da Washington per colpire le infrastrutture civili", ha proseguito Antonov. Infine, il diplomatico si è detto sicuro che gli aiuti militari occidentali non avranno un impatto sul corso dell'operazione militare speciale in Ucraina. (Rum)