Kazakhstan: Tokayev, costruiremo 1.300 chilometri di binari ferroviari in tre anni

- Il Kazakistan prevede di costruire 1.300 chilometri di binari ferroviari entro tre anni e di un terzo valico al confine con la Cina. Lo ha dichiarato il presidente Kassym-Jomart Tokayev durante il Forum sull'iniziativa Belt and Road (Bri, la nuova Via della seta) in corso a Pechino. "Entro tre anni prevediamo di costruire 1.300 chilometri di nuovi binari ferroviari. E prevista la costruzione di un terzo valico ferroviario sul confine kazakho-cinese, nonché la costruzione di nuovi porti di terra", ha detto il capo dello Stato. Il progetto di punta, secondo Tokayev, rimane la rotta transcaspica. Questa arteria di trasporto, che collega la Cina, l'Asia centrale e l'Europa, può dimezzare i tempi di trasporto delle merci e ridurre significativamente i costi di trasporto, ha osservato il presidente del Kazakhstan. (Res)