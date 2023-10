Medio Oriente: Consiglio cooperazione Golfo chiede cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ha chiesto un cessate il fuoco immediato tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas in Medio Oriente, sottolineando la necessità dell’invio immediato di aiuti alla popolazione civile della Striscia di Gaza e manifestando l’intenzione di organizzare un’“operazione di soccorso umanitario urgente”. È quanto emerso dalla dichiarazione congiunta rilasciata dal Ccg al termine della sua 43ma riunione a livello di ministri degli Esteri, tenutasi ieri a Mascate, nel Sultanato dell’Oman, e presieduta dal ministro degli Esteri omanita, Sayyid Badr bin Hamad al Busaidi. Di tale operazione umanitaria, farebbe parte anche lo stanziamento di 100 milioni di dollari di aiuti per la popolazione di Gaza. Durante la sessione, i capi della diplomazia dei Paesi del Golfo hanno esaminato gli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente, evidenziando i rischi legati alla spirale di violenza e ai “bombardamenti indiscriminati da parte di Israele delle zone residenziali”. Secondo la dichiarazione congiunta, inoltre, il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, inoltre, rappresenta un pericolo per la sicurezza e la stabilità dell’intera regione. Per questo il Ccg ha espresso sostegno all’iniziativa dell’Arabia Saudita, della Lega Araba e dell’Unione europea per il rilancio del processo di pace in Medio Oriente, ribadendo la propria posizione a favore del “diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e a fondare uno Stato indipendente, nei confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale, in conformità con il diritto internazionale, con l’iniziativa di pace della Lega araba e con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza” delle Nazioni Unite. (Res)