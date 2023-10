Russia: governatore regionale di Kursk, abbattuti sei droni ucraini nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Kursk, di cui quattro grazie ai sistemi di guerra elettronica, senza causare vittime o danni. Lo ha riferito il governatore regionale Roman Starovoit, secondo cui l'attacco dei droni ucraini è stato sventato questa mattina intorno alle 5 (le 4 in Italia). "Nella regione di Kursk, le forze del ministero della Difesa hanno fermato un attacco dei droni ucraini: sei droni di tipo aereo sono stati abbattuti, quattro sono stati soppressi dai sistemi di guerra elettronica. Non ci sono state vittime o danni", ha detto Starovoit sul suo canale Telegram. Il governatore ha avvertito che i droni spesso hanno un timer di autodistruzione e per questo motivo è pericoloso avvicinarsi al relitto. (Rum)