La Cina è pronta a lavorare con la Russia per difendere l'equità e la giustizia internazionali. Così il presidente cinese, Xi Jinping, durante l'incontro tenuto oggi a Pechino con l'omologo russo, Vladimir Putin, a margine del terzo forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta.