Medio Oriente: Arabia Saudita condanna trasferimento forzato di civili a Gaza

- L’Arabia saudita ha condannato il trasferimento forzato della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza, lanciando un appello per un cessate il fuoco immediato e per la fine del blocco israeliano nella regione. È quanto emerso dalla riunione di ieri del Consiglio dei ministri saudita, presieduta dal re Salman bin Abdulaziz al Saud, come riferisce l'agenzia di stampa del Regno "Spa". Il Consiglio, inoltre, ha affermato la necessità di rilanciare il processo di pace secondo l’iniziativa della Lega araba, fondata sulla fondazione di uno Stato palestinese indipendente, nei confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale. Durante la riunione, inoltre, si è discusso dei risultati degli ultimi incontri tra il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, i rappresentanti di Turchia, Iran e Francia e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. (Res)