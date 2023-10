Medio Oriente: Guterres, “inorridito” da attacco a ospedale Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto “inorridito” dal bombardamento che ha distrutto un ospedale a Gaza, causando centinaia di vittime. Prima di partire alla volta di Pechino per partecipare al Forum della Belt and Road, Guterres ha affermato di aver fatto appello ad Hamas per il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi, e a Israele affinché consenta un accesso immediato e senza restrizioni all'assistenza umanitaria per Gaza. Guterres ha inoltre sottolineato la necessità di promuovere meccanismi efficaci di ristrutturazione del debito al fine di garantire che i Paesi partecipanti all’iniziativa della nuova Via della seta non debbano far fronte a un debito insostenibile.(Was)