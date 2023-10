Medio Oriente: Arabia Saudita condanna distruzione ospedale battista a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha condannato duramente “il crimine riprovevole compiuto dalle forze di occupazione israeliane con il bombardamento dell’ospedale battista Al Ahli a Gaza, che ha causato la morte di centinaia di civili”. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri saudita. Secondo Riad “questo attacco brutale costituisce una flagrante violazione di tutte le norme internazionali, incluso il diritto umanitario internazionale”. Il Regno, inoltre “condanna il fatto che l’occupazione israeliana continui a sferrare attacchi contro i civili, malgrado i numerosi appelli internazionali”. “Tale evoluzione pericolosa impone alla comunità internazionale di abbandonare i doppi standard nell’applicazione del diritto umanitario internazionale” e “richiede una posizione seria e ferma per assicurare la protezione dei civili indifesi”. Il Regno, inoltre, ha sottolineato “la necessità di aprire immediatamente corridoi sicuri” per l’invio di “cibo e farmaci ai civili imprigionati a Gaza”, e “ha attribuito alle forze di occupazione israeliane la piena responsabilità delle loro ripetute e continue violazioni del diritto internazionale”. (Res)