Medio Oriente: Casa Bianca, a Israele Biden porrà “domande difficili” in veste di “amico”

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende porre "domande difficili" a Israele in veste di “amico”, durante la sua visita a Tel Aviv in programma oggi: un viaggio teso a ribadire pubblicamente il sostegno degli Stati Uniti a Israele dopo l’attacco subito dal gruppo islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre, ma anche a esprimere la preoccupazione per la crisi umanitaria sempre più grave innescata da settimane di incessanti bombardamenti aerei su Gaza e dall’isolamento della Striscia. Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, a bordo dell’Air Force One che sta portando il presidente a Israele. Biden incontrerà per primo il premier israeliano Benjamin Netanyahu: si tratterà di un colloquio bilaterale ristretto, che successivamente verrà allargato ad altri funzionari statunitensi e al Gabinetto di guerra israeliano, ha spiegato il funzionario. Durante gli incontri, il presidente degli Stati Uniti "cercherà di comprendere da parte degli israeliani la situazione sul campo e, ancor più importantemente, i loro obiettivi, i loro piani, le loro intenzioni nei prossimi giorni e settimane." (segue) (Was)