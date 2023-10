Medio Oriente: Casa Bianca, a Israele Biden porrà “domande difficili” in veste di “amico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden "porrà alcune domande difficili. Lo farà come amico, come un vero amico di Israele, ma porrà alcune domande", ha detto Kirby. Alla richiesta di chiarimenti, Kirby ha precisato che Biden intende confrontarsi "nello spirito di un vero, profondo amico di Israele". Il presidente "chiarirà che vogliamo continuare a vedere che questo conflitto non si estenda, non si espanda, non si approfondisca", ha detto il funzionario statunitense, facendo riferimento a un "segnale forte" da parte degli Stati Uniti, anche con l’invio di ulteriori forze militari nella regione. Biden dovrebbe anche discutere delle esigenze di Israele e "chiarirà che faremo tutto il possibile per soddisfare queste esigenze", ha affermato Kirby. Tra gli argomenti dei colloqui tra Biden e i vertici del governo israeliano figureranno anche gli ostaggi detenuti da Hamas: Biden cercherà di ottenere ulteriori informazioni dai suoi interlocutori israeliani su "dove si trovino, in che condizioni si trovino, se vengono spostati". Infine, Kirby ha dichiarato che l’inquilino della Casa Bianca premerà per un flusso “sostenuto” e continuo di aiuti umanitari verso Gaza. (Was)