Kazakhstan: Tokayev, nuova Via della seta un vantaggio per i paesi partecipanti

- Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha definito la Belt and Road Initiative (Bri, la nuova Via della seta) un vantaggio per gli Stati partecipanti. Tokayev, che si trova a Pechino per il Forum che celebra il decimo anniversario del lancio dell'iniziativa, ha dichiarato che "grazie agli investimenti dei Paesi che partecipano a questo progetto, più di 150 Paesi in Asia, Europa e Africa sono collegati da una vasta rete di ferrovie, autostrade ad alta velocità e rotte marittime". Il progetto, ha sottolineato il presidente, "è diventato un vantaggio comune per i nostri Stati, e nelle condizioni di colossale turbolenza dell'economia globale, può fornire una risposta efficace alle sfide più complesse della modernità". Il presidente del Kazakhstan ha sottolineato il ruolo chiave della Cina nel garantire la sicurezza globale e l'ha definita una locomotiva dello sviluppo economico e tecnologico. "Nelle moderne condizioni geopolitiche, la Belt and Road Initiative è diventata un progetto internazionale popolare e la più grande piattaforma di cooperazione. Il progetto personifica il potere economico del Celeste Impero, la sua aspirazione a nuovi traguardi a livello globale", ha detto Tokayev. Il presidente ha ricordato che dieci anni fa il presidente cinese Xi Jinping annunciò per la prima volta l’iniziativa proprio in Kazakhstan. (Res)