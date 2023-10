Kazakhstan-Cina: Tokayev, creare una rete di porti, centri logistici e snodi postali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, durante il forum sull'Iniziativa Belt and Road in corso a Pechino, ha proposto che la Cina crei una rete di partnership di porti strategici, centri logistici e snodi postali. "Tra Kazakhstan e Cina sono stati firmati due accordi intergovernativi sullo sviluppo della rotta transcaspica. Sono fiducioso che presto porteranno risultati tangibili. Per coordinare più efficacemente i nostri sforzi, propongo di creare una rete di partenariato di grandi porti strategici, centri logistici e hub postali. Siamo anche interessati a stabilire una produzione congiunta di navi da trasporto e container", ha affermato il capo dello Stato kazakho. Inoltre, secondo Tokayev, la partnership nel quadro dell’iniziativa Digital Silk Road offre grandi opportunità. Costruire un modello di interazione digitale e intellettuale “darà un contributo significativo allo sviluppo innovativo delle nostre economie”, ha detto il presidente del Kazakhstan. (Res)