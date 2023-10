© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha accettato di recarsi in visita in Vietnam su invito dell'omologo, Vo Van Thuong. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Vietnam News Agency", precisando che l'invito è stato esteso a margine del terzo forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta cinese, in chiusura oggi a Pechino. (Fim)