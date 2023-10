Iraq: sventato attacco di droni contro le forze Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate degli Stati Uniti hanno sventato un attacco mirato alle loro truppe in Iraq nelle prime ore di oggi, intercettando due droni prima che potessero colpire i bersagli. Lo hanno riferito due funzionari statunitensi anonimi citati dalla stampa Usa. I due droni suicidi sono stati intercettati mentre si dirigevano verso la base aerea di al Asad in Iraq, che ospita truppe statunitensi. I funzionari non hanno fornito indicazioni in merito ai presunti responsabili dell'attacco, che è avvenuto mentre Washington è in stato di allerta elevato per l'attività di gruppi sostenuti dall'Iran, nel contesto del conflitto in corso tra Israele e Hamas. L'incidente è avvenuto poche ore dopo un attacco che ha causato la morte di centinaia di palestinesi in un ospedale di Gaza, aumentando la pressione sul presidente statunitense Joe Biden che oggi sarà a Israele per esprimere il sostegno di Washington a Tel Aviv. (Was)