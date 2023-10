Medio Oriente: Usa e altri Paesi sconsigliano ai propri cittadini di andare in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa e le cancellerie di Francia, Regno Unito e Canada hanno sconsigliato ai propri cittadini di andare in Libano. Lo si apprende dai comunicati stampa diramati dai ministri degli Esteri dei diversi Paesi. Il dipartimento di Stato Usa, inoltre, ha “autorizzato la partenza volontaria e temporanea dei familiari del personale del governo degli Stati Uniti e di alcuni membri non essenziali dell’ambasciata a Beirut, a causa dell’incerta situazione di sicurezza in Libano”, elevando a quattro il livello di allerta per il Paese dei cedri. Parimenti sconsigliati, secondo il dipartimento di Stato, sono i viaggi nell’area a ridosso della Linea blu (che marca la frontiera de facto tra Israele e Libano) e nella “zona di confine con la Siria, a causa del terrorismo e degli scontri armati”. Australia e Svezia, da parte loro, hanno esortato i propri cittadini che già si trovano nel Paese dei cedri “a considerare se la loro presenza sia necessaria”. Diverse compagnie aeree, inoltre, hanno sospeso dallo scorso 16 ottobre i loro voli per l’aeroporto di Beirut, Lufthansa fino al 22 ottobre, Swiss Airlines fino al 28 ottobre. (Lib)