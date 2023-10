Sicurezza: McCallum (MI5), oltre ventimila cittadini britannici contattati da spie cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di ventimila persone nel Regno Unito sono state contattate segretamente su Internet da spie cinesi. Lo ha detto il direttore dell’MI5 britannico, Ken McCallum, parlando alla "Bbc" prima della partecipazione alla riunione de vertici dei servizi di sicurezza dell'Alleanza Five Eyes (Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda) in California. I direttori delle rispettive agenzie di intelligence si sono riuniti per la prima volta rendendo la notizia pubblica e hanno scelto come sede l'Università di Stanford in California, situata nel cuore della Silicon Valley. "Abbiamo assistito ad una campagna sostenuta su una scala piuttosto epica", ha detto McCallum. In passato, l’MI5 si concentrava sulla protezione dei segreti governativi dalle spie straniere, ma ora il timore è che l’innovazione venga spesso rubata a piccole imprese, start up e ricercatori che in precedenza potrebbero non aver badato troppo alla loro sicurezza, ha spiegato il direttore del servizio d'intelligence interna britannico. "Se oggi lavori all'avanguardia della tecnologia, allora la geopolitica si interessa a te, anche se tu non sei interessato alla geopolitica", ha detto McCallum. (segue) (Rel)